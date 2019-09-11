"Київ-Баскет" продовжує трощити суперників на передсезонних зборах

"Київ-Баскет" виграв свій п'ятий матч в рамках латвійського збору перед початком нового сезону.

Суперником киян стала команда "Пено Гвайгждес", яка поступилася віце-чемпіону України 9 очок (92:83), повідомляє офіційна сторінка клубу в Facebook.

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Найрезультативнішим у складі команди Айнарса Багатскіса став річний новачок клубу Деон Едвін, на рахунку якого 18 очок, а також 7 результативних передач і 4 перехоплення.

З урахуванням п'яти виграних матчів в Латвії, а також двох перемог в Києві над "Черкаськими Мавпами", столична команда виграла всі 7 матчів перед стартом сезону.

Офіційна кампанія для "Київ-Баскета" стартує 17 жовтня, коли підопічні Багатскіса зіграють з австрійським "Капфенбергом" на виїзді в кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться в київському Палаці спорту 20 жовтня.