"Київ-Баскет" вийшов в 1/4 фіналу європейського турніру

Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" вийшов у чвертьфінал Кубка Європи ФІБА. В останньому матчі 6-го раунду кияни програли "Вентспілсу", але кваліфікувалися у плей-офф.

Київ-Баскет – Вентспілс 80:88 (15:23, 24:18, 15:20, 26:27)

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Кияни програв першу чверть, відпустивши суперника вперед на 8 очок. Але вже у другій чверті господарі змінили хід гри, наздогнавши суперника.

Ривок 17:5 дозволив "Київ-Баскету" вирівняти гру, хоча на велику перерву гості пішли за переваги у 2 очки.

У наступній 10-хвилинці знову домінували гості, а на заключну частину гри команди виходили за +10 для гостей.

Два дальніх влучання від господарів подарували надію вболівальникам, однак на більше команди Айнарса Багатскіса не вистачило.

Більш результативна гра суперника стала проблемою для "Київ-Баскета", який зазнав поразки з рахунком 80:88.

Таким чином, "Київ-Баскет" з 4 перемогами у 6 матчах посів друге місце у групі К та вийшов в 1/4 фіналу.

Кияни зіграють проти турецької "Каршияки", яка виграла всі 6 матчів другого раунду.

Перший матч проти турків команда Айнарса Багатскіса зіграє вдома, а в другій грі протистоятиме туркам на виїзді.

Київ-Баскет – Вентспілс відеоогляд матчу

Кубок Європи ФІБА, 1/4 фіналу

Бахчешехір (Туреччина) – Вентспілс (Латвія)

Баккен Беарс (Данія) – Цмоки-Мінськ (Білорусь)

Київ-Баскет (Україна) – Каршияка (Туреччина)

Клуж (Румунія) – Байройт (Німеччина)

Що таке Кубок Європи ФІБА? Четвертий за силою щорічний клубний турнір Європи. Участь у турнірі беруть 32 команди, розділені на 2 конференції по 4 групи. До другого раунду потрапляють дві найкращих команди з кожної групи.



Ці 16 команд діляться на 4 групи. У плей-офф до двох найкращих команд з кожної групи приєднуються 5-ті та 6-ті місця з Ліги чемпіонів ФІБА. Регулярний сезон грається з жовтня до грудня, другий раунд – у грудні та січні, плей-офф розпочинається у лютому.