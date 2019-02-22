Київське "Динамо" дізналося імена суперників у плей-офф юнацької Ліги чемпіонів

Команда "Динамо" U-19 отримала суперника в 1/8 фіналу юнацької Ліги чемпіонів. Киянам доведеться зіграти з однолітками з німецького "Хоффенхайму".

Згідно з жеребом, матч між "Динамо" та "Хоффенхаймом" відбудеться 12 або 13 березня у Німеччині.

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Якщо "Динамо" пройде цей раунд, то у чвертьфіналі їх суперником буде переможець "мадридського дербі" – "Реал" або "Атлетіко". Та цього разу українська команда гратиме матч на власному полі.

Щодо інших пар, то в 1/8 також зіграють Порту – Тоттенхем та Мідтьюлланн – Манчестер Юнайтед. Саме одна з цих команд може стати суперником "Динамо" у півфіналі юнацької Ліги чемпіонів.

Вирішальний матч за трофей відбудеться 29 квітня в Ньйоні на поле Спортивного центру Коловре.