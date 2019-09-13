"Динамо" оголосило заявку на на Юнацьку Лігу УЄФА: в заявці футболіст першої команди

У п'ятницю, 13 серпня, київське "Динамо" оголосило заявку на перший раунд Юнацької Ліги УЄФА.

Півзахисник "Динамо" Георгій Цитаішвілі потрапив в заявку команди U-19 на Юнацьку лігу УЄФА, передає офіційний сайт киян.

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У заявку потрапили 4 гравці 2000 року народження (Цитаішвілі – один з них), за регламентом змагання дозволяється 5 футболістів.

Воротарі: Червинський, Моргун, Нещерет, Слуцький.

Захисники: Біловар, Голоколосов, Гук, Хондак, Кузик, Маленков, Мащенко, Скорко, Сирота, Вівчаренко, Ярош, Забарний.

Півзахисники: Білошевський, Блізніченко, Бодня, Бражко, Глушач, Кулаковський, Ісадченко, Михайленко, Надольський, Окоро, Шулянський, Цітаішвілі, Велетень, Волошин, Яцик, Єфіменко, Завгородній.

Форварди: Ісаєнко, Рязанцев, Сухоручко, Ванат, Здирко.

Нагадаємо, на старті Юнацької Ліги УЄФА "Динамо" зустрінеться з командою "Шкендія" з Північної Македонії. Перший матч, 2 жовтня, кияни проведуть вдома, а 23 жовтня – в Скоп'є.