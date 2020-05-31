Кличко може тренувати Майка Тайсона
Легендарний український боксер Володимир Кличко може допомогти повернутися у ринг зірковому американцю Майку Тайсону. Кличко отримав запрошення увійти у тренувальний табір Тайсона.
Кличко тренуватиме Тайсона
Про це розповів британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа, повідомляє The Sun.
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Ентоні стверджує, що Володимира Кличка запросили в тренувальний табір Майка Тайсона, щоб він допоміг йому підготуватися до повернення у ринг.
Майк Тайсон хоче повернутися. Його команда запросила Кличка тренуватися разом з Майком. Вони могли вибрати будь-якого боксера, але запросили саме Володимира, адже він шановний представник хевівейта. Він знає, як працює цей бізнес,
– заявив британець.
Наразі не повідомляється, чи Володимир Кличко прийняв запрошення 53-річного Тайсона.
Також відомо, що Кличко допомагає тренуватися іншому ексбоксеру – Евандеру Холфілду. Американець також оголосив про повернення у ринг.
Повернення Тайсон у бокс
Колишній чемпіон світу в суперважкій повертається у бокс не для професійних боїв. Тайсон повідомив, що гонорари за поєдинки спрямує на благодійність.
Хто стане суперником Тайсона – не відомо. Повідомлялося, що Майк може провести бій з Холіфілдом. За іншою інформацією, суперником Тайсона стане американець Шеннон Бріггс.
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WBC включить Тайсона у рейтинг своєї організації, щоб він зміг провести бій. Відповідну обіцянку дав президент WBC Маурісіо Сулейман.
Компанія Boston Boxing Promotions начебто запропонувала 1,1 мільйона доларів Майку для реваншу з Пітером Макнілі.
Водночас президент ліги кулачних боїв BKFC Девід Фельдман заявив, що Тайсон може заробити 20 мільйонів доларів за бій на голих кулаках проти Вандерлея Сілви.