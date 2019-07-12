Климець та Корсун принесли Україні ще два золота Всесвітньої Універсіади

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Ірина Климець
Ірина Климець / Фото з відкритих джерел

Українки Ірина Климець і Ольга Корсун завоювали золоті медалі Універсіади в Неаполі.

Легкоатлетка Ольга Корсун, яка в рейтингу IAFF з потрійного стрибка займає 64-е місце, стала чемпіонкою Універсіади-2019 в цій дисципліні.

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Українці підкорився результат в 13,90 метра. Ольга випередила найближчу суперницю португалку Евеліс Таварес де Вейгу на 9 см. Замкнула трійку призерів словенка Нея Філіпіч (13,73 м).

У свою чергу, Ірина Климець завоювала золоту медаль Універсіади в Неаполі в метанні молота.

Показавши результат 71,25 метра Климець обійшла польських спортсменок Мальвіну Копрон (70,89) і Катаріну Фурманек (69,68).

Варто зазнчити, що Україна має вже три золоті медалі на студентських іграх в Неаполі. Раніше першу золоту медаль в скарбничку України принесла Марина Бех-Романчук.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика Універсіада 2019
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