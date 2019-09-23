Клопп став найкращим тренером сезону за версією ФІФА
Німець Юрген Клопп виграв нагороду The Best FIFA Football Awards у номінації "найкращий тренер чоловічої команди" минулого сезону. Тренер англійського "Ліверпуля" вперше виграв нагороду.
Клопп випередив Пепа Гвардіолу з "Манчестер Сіті" та Маурісіо Почеттіно з "Тоттенхема".
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У минулому сезоні Клопп з "Ліверпулем" виграв Лігу чемпіонів. У фіналі "червоні" перемогли "Тоттенхем".
Разом з Клоппом "Ліверпуль" фінішував на другому місці в чемпіонаті Англії, відставши на один бал.
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