Коментатор матчів клубу НБА "Сакраменто Кінгз" Грант Нейпір звільнився за власним бажанням, через звинувачення в расизмі від колишніх гравців. За цей клуб виступає українець Олексій Лень.

Про це в Twitter повідомляє журналіст The Athletic Джейсон Джонс.

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Скандал з Грантом Нейпіром

До звільнення 60-річний Нейпір був відправлений у адміністративну відпустку через коментарі, які він зробив щодо руху "Життя чорношкірих важливі" і смерті від рук поліцейських американця Джорджа Флойда.

Відповідаючи на питання екс-гравця "Сакраменто" Демаркуса Казинса з приводу гасла "Життя чорношкірого має значення", Нейпір написав, що "життя кожної людини має значення". Почалася суперечка. І це було розцінено як расизм.

"Грант Нейпір подав у відставку. Ми дякуємо йому за його внесок в команду і бажаємо всього найкращого", – сказано в заяві клубу.

"Хочу подякувати вболівальникам за їхню величезну любов і підтримку. Завжди буду залишатися частиною нації "Кінгз" в своєму серці", – так прокоментував ситуацію сам Нейпір.

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