Клуб українця звільнив коментатора за слова "життя кожної людини важливе"
Коментатор матчів клубу НБА "Сакраменто Кінгз" Грант Нейпір звільнився за власним бажанням, через звинувачення в расизмі від колишніх гравців. За цей клуб виступає українець Олексій Лень.
Про це в Twitter повідомляє журналіст The Athletic Джейсон Джонс.
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Скандал з Грантом Нейпіром
До звільнення 60-річний Нейпір був відправлений у адміністративну відпустку через коментарі, які він зробив щодо руху "Життя чорношкірих важливі" і смерті від рук поліцейських американця Джорджа Флойда.
Відповідаючи на питання екс-гравця "Сакраменто" Демаркуса Казинса з приводу гасла "Життя чорношкірого має значення", Нейпір написав, що "життя кожної людини має значення". Почалася суперечка. І це було розцінено як расизм.
"Грант Нейпір подав у відставку. Ми дякуємо йому за його внесок в команду і бажаємо всього найкращого", – сказано в заяві клубу.
"Хочу подякувати вболівальникам за їхню величезну любов і підтримку. Завжди буду залишатися частиною нації "Кінгз" в своєму серці", – так прокоментував ситуацію сам Нейпір.
Що відомо про смерть Джорджа Флойда
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав – адже він навіть не опирався під час затримання.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно. Чоловікові викликали "швидку", проте до лікарні він не дожив.
- За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.
- Нині ексофіцера Дерека Шовіна, який затримував Джорджа, підозрюють у вбивстві третього ступеня та ненавмисному вбивстві другого ступеня, що трактується як "халатність, що призвела до необґрунтованого ризику".
- Однак родичі загиблого, а також їхній адвокат, наполягають на тому, щоби Шовіну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня, або "умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині".