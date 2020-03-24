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Клуб Бекхема "Інтер Маямі" змінив логотип через коронавірус: фото

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Девід Бекхем / instagram.com/intermiamicf

Футбольні клуби активно долучаються до боротьби з коронавірусом. А для того, щоб нагадати людям про правила безпеки, вдаються до незвичних кроків.

Одним з таких став клуб "Інтер Маямі" Девіда Бекхема. На час карантину вони змінили свій логотип, розділивши чапель на ньому.

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"Як ви можете помітити, ми розділили наших чапель. Все просто: ми хочемо побачитися з вами найближчим часом. Але для того, щоб це сталося, нам потрібно бути розумними, бути в безпеці та практикувати соціальне дистанціювання", – пояснили своє рішення в клубі.

А ось так виглядає логотип клубу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.05 | 8:30PM ET #YourFútbolisHere #FORWARD25

Допис, поширений Inter Miami CF (@intermiamicf)

  • Станом на 24 березня в США зафіксовано понад 46 тисяч випадків зараження коронавірусом. З них понад 1200 – у штаті Флорида.
  • Загалом в США померло 594 особи через Covid-19.
  • "Інтер Маямі" було засновано лише у 2020 році. Це дебютний для команди сезон в МЛС. Однак вона програла два стартові тури. Після цього чемпіонат пішов на карантин через коронавірус.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт Футбол
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