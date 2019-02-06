Клуб чемпіонату Німеччини підпише контракт з юним українським форвардом

Клуб німецької Бундесліги "Нюрнберг" підпише професійний контракт з українським нападником Еріком Шурановим. 17-літній гравець виступає за юнацьку збірну України.

Зараз гравець виступає за юнацьку команду "Нюрнберга" і є її капітаном. У 13 матчах чемпіонату B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest U17 українець забив 12 голів.

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Man mag es kaum glauben, aber es gibt am heutigen Tag auch eine positive Nachrichten vom #fcn.

Nach unseren Infos steht Nürnbergs Sturmtalent Erik Shuranov (bald 17) kurz vor der Unterschrift eines Lizenzspieler-Vertrags - mehr dazu heute in BILD PRINT/Epaper — BILD 1. FC Nuernberg (@BILD_FCN) 6 лютого 2019 р.

Варто зазначити, що футболіст вже викликався до збірної України U17. Там він забив три голи у чотирьох матчах у кваліфікації до чемпіонату Європи.

Сам Ерік Шуранов народився у Німеччині у місті Бамберг 22 лютого 2002 року. Його батько – колишній футболіст, виступав за українські команди в нижчих лігах). Перед народженням сина родина переїхала до Німеччини.

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