Клуб чемпіонату Німеччини підпише контракт з юним українським форвардом

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Ерік Шуранов
Ерік Шуранов / fcn.de

Клуб німецької Бундесліги "Нюрнберг" підпише професійний контракт з українським нападником Еріком Шурановим. 17-літній гравець виступає за юнацьку збірну України.

Зараз гравець виступає за юнацьку команду "Нюрнберга" і є її капітаном. У 13 матчах чемпіонату B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest U17 українець забив 12 голів.

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Варто зазначити, що футболіст вже викликався до збірної України U17. Там він забив три голи у чотирьох матчах у кваліфікації до чемпіонату Європи.

Сам Ерік Шуранов народився у Німеччині у місті Бамберг 22 лютого 2002 року. Його батько – колишній футболіст, виступав за українські команди в нижчих лігах). Перед народженням сина родина переїхала до Німеччини.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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