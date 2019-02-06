Клуб чемпіонату Німеччини підпише контракт з юним українським форвардом
Клуб німецької Бундесліги "Нюрнберг" підпише професійний контракт з українським нападником Еріком Шурановим. 17-літній гравець виступає за юнацьку збірну України.
Зараз гравець виступає за юнацьку команду "Нюрнберга" і є її капітаном. У 13 матчах чемпіонату B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest U17 українець забив 12 голів.
Читайте також: "Шахтар" та "Динамо" потрапили у топ-100 найбагатших клубів світу
Варто зазначити, що футболіст вже викликався до збірної України U17. Там він забив три голи у чотирьох матчах у кваліфікації до чемпіонату Європи.
Сам Ерік Шуранов народився у Німеччині у місті Бамберг 22 лютого 2002 року. Його батько – колишній футболіст, виступав за українські команди в нижчих лігах). Перед народженням сина родина переїхала до Німеччини.