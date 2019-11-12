Клуб НБА "Маямі" дискваліфікував свого гравця на 10 матчів за вживання цукерок

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Діон Вейтерс
Діон Вейтерс / Getty Images

Керівництво "Маямі Хіт" дискваліфікувало атакуючого захисника Діона Вейтерса на 10 матчів без збереження зарплати.

Як повідомляє ESPN, гравець пережив панічну атаку в літаку через те, що з'їв дуже багато мармеладних цукерок.

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Пізніше з'ясувалося, що в солодощах містилася марихуана. В результаті Уейтерс через передозування переніс напад і втратив свідомість в літаку по дорозі на матч.

Як зазначає офіційний сайт клубу, цукерки баскетболіст міг придбати в Денвері, коли "Маямі" грав з "Наггетс". В Колорадо легалізована марихуана, цукерки могли бути придбані саме там.

У зв'язку з пропуском великої кількості матчів в цьому сезоні Вейтерс також позбувся контрактного бонуса на 1,2 мільйона доларів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Наркотики
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