Клуб НБА "Маямі" дискваліфікував свого гравця на 10 матчів за вживання цукерок
Керівництво "Маямі Хіт" дискваліфікувало атакуючого захисника Діона Вейтерса на 10 матчів без збереження зарплати.
Як повідомляє ESPN, гравець пережив панічну атаку в літаку через те, що з'їв дуже багато мармеладних цукерок.
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Пізніше з'ясувалося, що в солодощах містилася марихуана. В результаті Уейтерс через передозування переніс напад і втратив свідомість в літаку по дорозі на матч.
Як зазначає офіційний сайт клубу, цукерки баскетболіст міг придбати в Денвері, коли "Маямі" грав з "Наггетс". В Колорадо легалізована марихуана, цукерки могли бути придбані саме там.
У зв'язку з пропуском великої кількості матчів в цьому сезоні Вейтерс також позбувся контрактного бонуса на 1,2 мільйона доларів.
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