Клуб УПЛ може зникнути в кінці сезону – журналіст

Проблеми в деяких клубів УПЛ не зникають. Відтак в кінці сезону чемпіонат може не дорахуватися одного з клубів.

Інформацію про проблеми одного з клубів УПЛ озвучив спортивний журналіст Кирило Крижановський. При цьому автор не називає клуб. Однак факти свідчать про те, що мова йде про ФК "Львів". Розбираємо по фактах, про що написав журналіст, і як є насправді.

"Найкращий гравець команди минулого сезону відмовився підписувати новий контракт і очікувано зник з першої команди. Йому придумали "проблеми з фізичною готовністю", але насправді він просто не збирається залишатися в цьому балагані". Мова йде про Володимира Адамюка. Він зіграв у перших трьох матчах за ФК "Львів" на початку сезону, а після цього навіть не потрапляє у склад.

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"Під виглядом "штрафів за погані результати" гравцям не платять зарплату, що може закінчиться масовим виходом по завершенню першої частини сезону". Про це поки даних немає.

"Зміна тренера сталася під гаслом "даєш найбільш бюджетний варіант". У клубі відмовилися від всіх більш менш пристойних кандидатур, а призначили анекдотичного фахівця, якого звідусіль виганяли зі скандалами та пригодами". ФК "Львів" неочікувано звільнив Богдана Блавацького, який готував команду до сезону. І на його місце призначив Володимира Мазяра. За день до призначення Мазяр покинув "Гірник-Спорт" через стан здоров'я. А до цього неодноразово покидав команди через різні конфлікти. У тому числі і в "Верес", який згодом і став ФК "Львовом".

"Через урізаного бюджету почали скорочувати співробітників, яких просто ставлять перед фактом, мовляв, на вас більше грошей немає". У вівторок, 1 жовтня, стало відомо, що команду покинув прес-секретар Юрій Мазниченко. Він був з командою з моменту її появи в УПЛ.

"Згорнути проєкт жіночої команди та фарм-клубу в одній із сусідніх з Україною країн". У минулому сезоні в ФК "Львів" була жіноча команда "Львів-Янтарочка", що грала у Вищій лізі. Однак після цього команду розпустили. Щодо фарм-клубу, то мова йде про словацький "Локомотива" з міста Кошице. Туди відправлялися українські гравці, натомість звідти до ФК "Львів" приходили бразильські виконавці.

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Загалом, все йде до того, що прикриють лавочку по завершенню сезону. Або просто ліквідують, або продадуть місце в УПЛ кому-небудь з першої ліги. Як зайшли, так і підуть,

– підсумував Кирило Крижанівський.

Нагадаємо, що в УПЛ ФК "Львів" потрапив у 2018 році. Команда зайняла місце рівненського "Вереса", хоча до цього виступала у Другій лізі. Хоча, насправді, спонсор "Вереса" був львівський бізнесмен Богдан Копитко, якому тепер і належать ФК "Львів". Сам "Верес" у 2017 році вийшов в УПЛ замість чернігівської "Десни". Хоча саме "Десна" зайняла друге місце в Першій лізі, яке гарантувало підвищення в УПЛ. Однак їм відмовили видати необхідний атестат. У 2019 році "Десна" йде на другому місці в УПЛ після дев'яти турів.

та варто відзначити, що ФК "Львів" з УПЛ може зникнути й природнім шляхом. Команда зараз посідає 11-е місце у чемпіонаті. Відтак у підсумку клуб може вилетіти з УПЛ згідно зі спортивним принципом.