Клуб УПЛ на півроку втратив талановитого півзахисника

Півзахисник "Колоса" Денис Костишин пропустить 6 місяців через отриману в матчі 13-го туру Прем'єр-ліги з "Олімпіком" (1:2) травму.

22-річний футболіст, який є сином головного тренера команди з Ковалівки Руслана Костишина, покинув межі технічної зони тільки за допомогою лікарів.

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Як показала процедура МРТ, півзахисникові потрібна операція і тривале відновлення. За допомогою Денис звернеться до іноземних фахівців, хірургічне втручання заплановано на найближчий час.

Настрій ніякий. Передня хрестоподібна зв'язка. Це мінімум півроку. У мене в 15 років таке на правій нозі було, а зараз на лівій. Я по звуку зрозумів – таки хрест був. Я вже тоді зрозумів, що сталося,

– сказав Денис Костишин в коментарі телеканалу "Футбол 1".

Денис Костишин в нинішньому сезоні зіграв у 11 матчах української Прем'єр-ліги і забив 3 голи.

На данний момент "Колос" займає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ. У п'яти попередніх матчах команда зазнала чотирьох поразок поспіль.