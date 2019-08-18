Клуб УПЛ офіційно звільнив головного тренера

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Жуліо Сезар
Жуліо Сезар / Фото з відкритих джерел

Президент донецького "Олімпіка" Владислав Гельзін підтвердив відставку головного тренера Жуліо Сезара. Наставник донеччан був звільнений після поразки від "Карпат" у чемпіонаті України.

Гельзін заявив, що Жуліо Сезар був звільнений не через поразку "Карпатам", а за чотири матчі на старті сезону, які "Олімпік" програв.

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За словами президента, клуб веде переговори щодо призначення іншого фахівця й скоро назве прізвище нового тренера.

Може, досвіду не вистачило. Але як людина (Жуліо Сезар, – Спорт24) він дуже професійний, коректний, але щось десь не вдалося,
– сказав Гельзін.

Жуліо Сезар очолив команду влітку, під його керівництвом донеччани провели 4 офіційні матчі, програвши у всіх із загальним рахунком 2:8.

Наступний матч "Олімпік" проведе у чемпіонаті України проти "Динамо". У киян, як відомо, теж змінився тренер.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УПЛ ФК Олімпік
Джерело: Tribuna.com
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