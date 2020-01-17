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Клуб УПЛ переміг у першому спарингу на зборах завдяки голу новачка

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Олімпік – Вііторул результат / ФК "Олімпік"

Донецький "Олімпік" в першому товариському матчі міжсезоння впорався з румунським "Вііторулом", перемігши з рахунком 2:1.

Олімпік – Вііторул 2:1

Голи: Чогадзе, 10, Цимбалюк, 67

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Один з м'ячів команди Вісенте Гомеса провів новачок Тимур Чогадзе. Він забив вже на 10-й хвилині гри, пише офіційний сайт клубу.

Крім Чогадзе, м'ячем у ворота румунського клубу відзначився захисник Євген Цимбалюк. Зазначимо, що в першому і другому таймах за "Олімпік" грав неназваний гравець на перегляді.

Уже 18 січня команда Вісенте Гомеса проведе ще один спаринг в рамках турецького збору проти азербайджанського "Сабаїлу".

У першому матчі після відновлення чемпіонату "Олімпік" зіграє з ПФК "Львів". Базовий день проведення туру – 22 лютого. Команда знаходиться на дев'ятому місці турнірної таблиці УПЛ.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік
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