Клуб УПЛ покинули відразу четверо футболістів

СК "Дніпро-1" припинив співпрацю відразу з чотирма футболістами. Команду покинули Ігор Загальський, Олександр Кобахідзе, Юрій Романюк та Араміс Кузін.

Ігор Загальський за два сезони провів у складі клубу 35 матчів у різних турнірах, забивши 4 голи.

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Олександр Кобахідзе взяв участь у 2 матчах Прем'єр-ліги та 1 кубковому поєдинку.

Юрій Романюк зіграв за "Дніпро-1" 15 ігор (2 матчі в чемпіонаті U-21, 5 – у Прем'єр-лізі та 8 в Першій лізі).

Араміс Кузін грав за молодіжний склад і в 15 матчах відзначився 6-ма голами.

На зимову перерву "Дніпро-1" пішов, перебуваючи на 8-й сходинці в турнірній таблиці. В активі дніпрян 18 очок.

Підопічні Дмитра Михайленка у 18 матчах здобули 5 перемог. Тричі "Дніпро-1" зіграв унічию та програв 10 зустрічей.