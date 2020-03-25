Клуби АПЛ хочуть вдвічі скоротити зарплати футболістам через карантин: скільки втратять українці

Пандемія коронавірусу та пов'язаний з цим карантин завдали чималого удару по економіці. Відзначилося це і на спорті.

Футбольні клуби в Англії зазнають збитків. Вони не отримують доходів від проведення футбольних матчів, але змушені й надалі платити зарплати футболістам.

Видання The Telegraph повідомляє, що керівники клубів АПЛ планують звернутися до футболістів з проханням піти на 50-відсоткове скорочення зарплати на час карантину. Це питання вони планують обговорити 3 квітня під час відеоконференції.

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Варто відзначити, що футболісти в АПЛ в середньому заробляють 3,2 мільйона фунтів в рік. При цьому найбільш високооплачуваним футболістом в Англії є воротар "Манчестер Юнайтед" Давід Де Хеа – 23 мільйони євро в рік.

Щодо українців, то Андрій Ярмоленко заробляє найбільше у "Вест Хемі" – 7,1 мільйона євро (або ж 5,98 мільйона фунтів) в рік. В тиждень він заробляє 115 тисяч фунтів.

Натомість ще один українець в АПЛ – гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко заробляє вп'ятеро менше – лише 20 тисяч фунтів на тиждень (1,04 мільйона фунтів за рік). Його зарплата – друга з кінця в клубі.

Та футболісти в Англії не є серед найбільш високооплачуваних футболістів у світі. Тут першість утримує Ліонель Мессі з річним доходом в 131 мільйон євро за рік.

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Варто відзначити, що чимало футболістів жертвують як не свою зарплату на боротьбу з коронавірусом, то готові йти на поступки своїм клубам в часі економічної невизначеності. На такий крок пішли гравці "Баварії" та двох "Боруссій" – з Дортмунда та Менхенгладбаха. Зекономлені кошти дозволять клубу не звільняти працівників.

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