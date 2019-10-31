Ключковський звільнився з УПЛ, президент Грімм може покинути крісло президента, – ЗМІ

У керівництві Української Favbet ліги відбулися кадрові зміни. Віцепрезидент прем'єр-ліги Маркіян Ключковський більше не працює в організації.

Про це повідомляє видання Tribuna.com. Наразі офіційно про припинення співпраці з Ключковським не оголошено.

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За інформацією Tribuna.com, президент УПЛ Томас Грімм поки залишається на своїй посаді. Однак він також може покинути свій пост.

Томас Грімм президент УПЛ з 6-го квітня 2018 року. Однак швейцарський фахівець може покинути крісло президента УПЛ через невиконання завдань.

Зокрема, Грімму не вдалося запустити єдиний телепул. Окрім того, Грімм взяв відпустку терміном на місяць. При чому, його на робочому місці можна було застати від сили пару раз на місяць, оскільки він керував УПЛ дистанційно, а проживав у Швейцарії.