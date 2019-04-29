Ключовий нападник "Динамо" вперше після важкої травми тренується з м'ячем: відео

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Фран Соль
Фран Соль / twitter.com

Нападник "Динамо" іспанець Фран Соль продовжує відновлюватися після прикрої травми плеча, отриманої ще на початку березня.

Фран Соль отримав травму у матчі проти "Десни". Футболіст невдало приземлився на газон, після чого йому знадобилась допомога медиків.

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12-го березня Соль був прооперований. Йому зробили операцію на плечі, через що він вимушений був пропустити важливі матчі єврокубків, а також чемпіонату України.

Наразі Соль приступив до роботи з м'ячем. Форвард тренується в компанії 20-річного захисника киян Дениса Попова.

"Поки ще є час, перші промені сонця вже визирають... Спасибі, Денис Попов! Звір!", – написав Соль в Instagram, коментуючи відео з заняття.

Фран Соль перейшов в "Динамо" в січні 2019-го і встиг провести за київську команду чотири офіційні ігри, в яких забив два голи.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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