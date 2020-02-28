Кого ви б хотіли бачити суперником "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи: опитування

Донецький "Шахтар" зумів пробитися в 1/8 фіналу Ліги Європи. Свого суперника "гірники" дізнаються вже в п'ятницю, 28 лютого.

Нагадаємо, "Шахтар" зіграв в нічию 3:3 на виїзді проти "Бенфіки", і за сумою двох матчів пройшов португальський клуб та вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Як це було: "Шахтар" у божевільному матчі з шістьма голами пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео

Разом з "Шахтарем" вихід в 1/8 фіналу собі забезпечили ще 14 клубів: швейцарський "Базель", італійські "Рома" та "Інтер", англійські "Вулверхемптон" та "Манчестер Юнайтед", австрійський ЛАСК, німецькі "Вольфсбург" та "Баєр", іспанські "Севілья" та "Хетафе", данський "Копенгаген", турецький "Башакшехір" та грецький "Олімпіакос".

Невизначеним залишається ще одне місце. Все через те, що матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли через негоду в Австрії. Команди між собою зіграють в п'ятницю, 28 лютого. У першому матчі "Айнтрахт" вдома переміг 4:1.

До слова: Результати матчів та відео голів 1/16 фіналу Ліги Європи

При жеребкуванні не буде сіяних та несіяних команд. А клуби з однієї асоціації можуть зіграти між собою.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 12 березня, матчі-відповіді – на 19 березня. Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться в п'ятницю, 20 березня.