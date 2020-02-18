"Кокаїн і повії": Ф'юрі розповів, чим займеться після бою з Уайлдером
Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 21 КО) розповів, що планує робити після перемоги над чемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером (42-0-1, 41 КО).
Тайсон Ф'юрі заявив, що після бою з володарем пояса WBC Деонтеєм Уайлдером має намір як слід розважитися за допомогою кокаїну і повій.
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Після цього бою мене очікують кокаїн і повії. Чи є щось краще, ніж кокаїн і повії? Я піду до дешевих за 30 доларів... Тільки завжди коліть собі пеніцилін перед цим. Якщо немає пеніциліну, використовуйте два презервативи,
– наводить слова Ф'юрі BoxingScene.
- Бій Уайлдер – Ф'юрі стане другим між цими боксерами. Вперше вони билися 1 грудня 2018 року в Лос-Анджелесі. Тоді Ф'юрі перемагав по очках, але Уайлдер двічі відправив його в нокаут. Тому судді присудили нічию. І чемпіонський пояс залишився в Уайлдера.
- Боксери одразу домовилися про бій-реванш, але його довелося відкласти. За цей час Уайлдер провів два успішні захисти титулу – проти Домініка Брізіла, якого нокаутував вже у першому раунді та Луїса Ортіса, якого переміг нокаутом у сьомому раунді
- На заваді реваншу могло стати жахливе розсічення, яке отримав Ф'юрі в бою проти Отто Валліна. Його він переміг в бою 15 вересня 2019 року. Та все минулося.
- Сам Ф'юрі за той час дебютував в реслінгу.
- Бій-реванш Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер офіційно запланований на 22 лютого в Лас-Вегасі.
- Обоє боксерів зізналися, що свого часу думали про самогубство.
- Своїми прогнозами на результат бою Уайлдер – Ф'юрі поділилися Олександр Усик та Володимир Кличко. При цьому останній заговорив про можливий реванш з Ф'юрі.
сьогодні
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