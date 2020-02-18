"Кокаїн і повії": Ф'юрі розповів, чим займеться після бою з Уайлдером

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 21 КО) розповів, що планує робити після перемоги над чемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

Тайсон Ф'юрі заявив, що після бою з володарем пояса WBC Деонтеєм Уайлдером має намір як слід розважитися за допомогою кокаїну і повій.

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Після цього бою мене очікують кокаїн і повії. Чи є щось краще, ніж кокаїн і повії? Я піду до дешевих за 30 доларів... Тільки завжди коліть собі пеніцилін перед цим. Якщо немає пеніциліну, використовуйте два презервативи,

– наводить слова Ф'юрі BoxingScene.