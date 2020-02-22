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Коли навколо шторм, поруч – ти: Світоліна та Монфіс показали романтичне фото на яхті

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Світоліна та Монфіс / instagram.com

Зіркова пара тенісистів Еліна Світоліна та Гаель Монфіс показали романтичне фото на яхті.

Світлину вони опублікували на своїй спільній сторінці в інстаграмі.

До теми: Світоліна разом із Монфісом відвідали вечірку у Дубаї

Пара позує на яхті і робить селфі на фоні сонячного краєвиду.

І посеред шторму поруч – ти,
– підписала романтичне фото зіркова пара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« And in the middle of the storm there was you.. » ??

A post shared by (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life) on

Українська тенісистка Світоліна у стосунках з французьким тенісистом Монфісом офіційно з січня 2019 року. На спільній сторінці в інстаграмі спортсмени показують своє життя: тренування, змагання, подорожі, відпочинок. Фоловери люблять зіркову пару за відкритість, кумедність і відстуність страху показати себе такими, якими вони є.

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна
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