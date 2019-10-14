Коли він отримуватиме м'яч, всі будуть його освистувати, — Зінченко пригрозив своєму партнеру

У понеділок, 14 жовтня, збірна України проведе матч проти Португалії у відборі на Євро-2020. У цьому матчі один проти одного зіграють два гравці англійського "Манчестер Сіті" — Олександр Зінченко проти Бернарду Сілви.

Перед матчем в українця запитали про те, хто з них частіше перемагав на змаганнях під час тренувань у клубі.

"Я попереджав Бернарду, щоб він був обережний, тому що я розповім українським ЗМІ про те, як він "схвально" відгукується про нашу країну. І коли він буде отримувати м'яч, то всі будуть його освистувати. Я думаю, що для нього у цьому матчі буде подвійна напруга. Останніми місяцями ми говорили з ним про цю гру", — заявив Зінченко.

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Нагадаємо, матч Україна — Португалія відбудеться в понеділок, 14 жовтня. Збірна України у випадку перемоги вийде на Євро-2020 з першого місця.