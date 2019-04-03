Колишній форвард "Динамо" оформив хет-трик у матчі проти "Бока Хуніорс": відео

У матчі третього туру Кубка Лібертадорес бразильський "Атлетіко Паранаенсе" на власному полі розгромив аргентинський "Бока Хуніорс". Всі три голи забив колишній нападник "Динамо" Марко Рубен.

Марко Рубен забив на 36-ій, 69-ій та 82-ій хвилинах. А його голи дозволили "Атлетіко" перемогти "Бока Хуніорс" 3:0. А також очолити групу G Кубка Лібертадорес після трьох турів.

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Відео голів Марко Рубена у ворота "Бока Хуніорс"

Окрім цього хет-трику, Марко Рубен також забив один з чотирьох голів "Атлетіко" у ворота "Вільстермана" у Кубку Лібертадорес.

Марко Рубен перейшов до київського "Динамо" з іспанського "Вільярреала" влітку 2012 року. За неофіційними даними, перехід гравця коштував київському клубу 10 мільйонів євро. Однак стати основним у "Динамо" нападник так і не зумів. Він зіграв лише 11 матчів за клуб, в яких забив один гол – 3 листопада 2012 у ворота "Таврії". Влітку 2013 року був відданий в річну оренду до французького "Евіана". Через рік він відправився в оренду в мексиканський "УАНЛ Тигрес". В кінці грудня 2014 року був відданий в півторарічну оренду в "Росаріо Сентраль". У січні 2016 року Марко Рубен після річної оренди підписав повноцінний контракт з "Росаріо Сентраль". На початку 2019 року клуб віддав його в оренду в "Атлетіко".