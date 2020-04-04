Колишній футболіст "Динамо" похвалився чималою колекцією футболок відомих гравців: відео

Колишній півзахисник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес зібрав чималу колекцію футболок гравців, проти яких йому довелося виступати.

Відео своєї вражаючою колекції Дерліс Гонсалес виставив у себе в Instagram. Загалом там викладено понад 70 футболок.

До слова Бразильський фанат показав вражаючу колекцію футболок Андрія Шевченка: фото

Дерліс Гонсалес за свою кар'єру виступав в Португалії ("Бенфіка"), Парагваї ("Гуарані", "Олімпія"), Швейцарії ("Базель"), Україні ("Динамо") та Бразилії ("Сантос").

До "Динамо" Гонсалес перейшов влітку 2015 року за 9,4 мільйона євро з "Базеля". Влітку 2018 року відправився в оренду в бразильський "Сантос".

Взимку 2020 року став гравцем парагвайської "Олімпії".

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