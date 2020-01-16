Колишній футболіст "Карпат" отримав довічну дискваліфікацію через договірні матчі

Білоруський футболіст Олексій Сучков довічно відсторонений від футболу. Таке покарання він отримав через участь у договірних матчах.

Як йдеться на сайті асоціації "Білоруська федерація футболу", гравці отримали покарання за "отримання грошової винагороди за надання впливу на результати змагань".

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Загалом дискваліфікацію отримали 16 футболістів. Однак лише двоє отримали довічну дискваліфікацію. Це Олексій Сучков та Валерій Білявський. Решта — від одного до трьох років дискваліфікації.

Олексій Сучков виступав за львівські "Карпати" у 2002-2008 роках (з перервою на виступ за російський "Шинник"). В Україні також виступав за "Харків".

Щодо договірних матчів, то мова йде про його виступи за білоруський "Нафтан", в якому він виступав з 2014 року.