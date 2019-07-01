Колишній футболіст "Реала" очолив донецький "Олімпік"

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Жуліо Сезар проти Тедді Шерінгема
Жуліо Сезар проти Тедді Шерінгема / GETTY IMAGES

Відомий у минулому футболіст Жуліо Сезар працюватиме головним тренером донецького "Олімпіка". Президент донеччан Владислав Гельзін підтвердив, що угоду з бразильцем буде підписано найближчим часом.

Жуліо Сезар вже приступив до тренувань, а юристи обговорюють останні деталі контракту.

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Він вже приступив до тренувань, провів три заняття, але контракт ще не підписаний. Наші юристи поки опрацьовують всі деталі з агентом Жуліо Сезара. Як тільки врахуємо всі нюанси, підпишемо, з дня на день. Кандидатуру Жуліо ми розглядали ще по ходу минулого чемпіонату, після відставки Шевчука. Але тоді я побоявся настільки різких змін і вирішив закінчити сезон з тренером, якого добре знали хлопці,
– цитує Гельзіна segodnya.ua.

Також Гельзін зазначив, що бразилець погодився залишити весь тренерський штаб і привів із собою тільки одного помічника-іспанця. За словами Гельзіна, "Олімпік" не буде робити кадрову чистку під нового тренера.

Донецький "Олімпік" міг покинути забивний нападник Матар Дійє, яким цікавилося "Динамо". Однак київський клуб відмовився купувати футболіста.

Хто такий Жуліо Сезар?
Найкращі роки своєї ігрової кар'єри Жуліо Сезар провів в іспанському "Вальядоліді". Також він виступав за мадридський "Реал", "Мілан", "Реал Сосьєдад", "Бенфіку" та низку інших клубів у Європі, Сполучених Штатах і в Бразилії.

Бразилець має тренерську ліцензію UEFA Pro, тому без проблем може працювати головним тренером. Щоправда, єдиний його досвід у цьому статусі – аматорський "Крісто Атлетіко" з Іспанії.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Олімпік
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