Колишній головний тренер збірної України несподівано залишився без роботи

Керівництво "Харківських Соколів" вирішило достроково припинити співпрацю з наставником Євгеном Мурзіним.

Як повідомляє офіційний сайт "Соколів", в клубі залишилися незадоволені результатами команди, в зв'язку з чим було прийнято рішення достроково розірвати відносини з фахівцем. Під керівництвом Мурзіна харків'яни здобули 2 перемоги в 14 матчах.

Читайте також: Стало відомо, коли українська зірка НБА зіграє перший матч за "Сакраменто"

Керувати командою до кінця сезону, виконуючи обов'язки головного тренера, буде Олег Манойленко, який виконував обов'язки асистента Мурзіна.

Нагадаємо, що на початку сезону керував командою Володимир Коваль, який прийняв рішення подати у відставку, програвши 8 матчів на старті "регулярки".

Харків'яни залишаються на дні турнірної таблиці. Від восьмого місця, що дає право на останню путівку в плей-офф, команда відстає на три очки.