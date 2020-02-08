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Колишній головний тренер збірної України несподівано залишився без роботи

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Євген Мурзін / ФБУ

Керівництво "Харківських Соколів" вирішило достроково припинити співпрацю з наставником Євгеном Мурзіним.

Як повідомляє офіційний сайт "Соколів", в клубі залишилися незадоволені результатами команди, в зв'язку з чим було прийнято рішення достроково розірвати відносини з фахівцем. Під керівництвом Мурзіна харків'яни здобули 2 перемоги в 14 матчах.

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Керувати командою до кінця сезону, виконуючи обов'язки головного тренера, буде Олег Манойленко, який виконував обов'язки асистента Мурзіна.

Нагадаємо, що на початку сезону керував командою Володимир Коваль, який прийняв рішення подати у відставку, програвши 8 матчів на старті "регулярки".

Харків'яни залишаються на дні турнірної таблиці. Від восьмого місця, що дає право на останню путівку в плей-офф, команда відстає на три очки.

 

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Баскетбол БК Харківські Соколи
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