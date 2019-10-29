Колишній гравець "Динамо" розповів, як приїжджав на тренування команди з охороною

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Олександр Алієв
Олександр Алієв / footballhub

Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв зізнався, що свого часу користувався послугами охорони. При цьому з охороною він приїжджав навіть на тренування команди.

Причиною, чому він їздив з охороною, Алієв назвав "понти". Про це він заявив в інтерв'ю Sport Arena.

"Машини у мене зараз немає. Буває, їжджу на таксі. Буває – на метро. Треба бути ближче до людей. Раніше була справа [в "Динамо" приїжджав на тренування з охоронцем]. Тоді у мене були якісь понти. Зараз же я намагаюся бути ближче до оточення. Та й охорона ця була більше для сім'ї, а не для мене. Водій-охоронець, якщо говорити точно", – зізнався в інтерв'ю Алієв.

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Варто нагадати, що Олександр Алієв нещодавно потрапив у скандал з поліцейськими. Вони зупинили автомобіль, в якому перебував колишній футболіст. Це йому не дуже сподобалося, тож Алієв почав їм погрожувати, використовуючи ненормативну лексику. Згодом за це йому довелося вибачатися.

Олександр Алієв виступав за київське "Динамо" з 2005 по 2010 роки, а згодом з 2011 до 2013 року. За цей час він двічі вигравав з командою чемпіонат України.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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