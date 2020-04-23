Колишній керівник Ferrari став водієм швидкої, щоб боротися з коронавірусом
Колишній керівник команди Формули-1 Ferrari Мауріціо Аррівабене допомагає у боротьбі з пандемією коронавірусу. Аррівабене став водієм швидкої допомоги в Італії.
Як повідомляє Il Resto del Carlino, 63-річний Аррівабене допомагає медичним службам Італії.
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"Аррівабене нікому про це не розповідав, але з початку пандемії він працює водієм швидкої допомоги, доставляючи пацієнтів у лікарні", – цитує відомого італійського журналіста Лео Турріні портал Euro Weekly News.
Водночас it.motorsport.com з посиланням на Gazzetta dello Sport повідомляє, що Аррівабене приєднався до команди реагування у містечку Мадонна-ді-Кампільйо, що в провінції Тренто.
Аррівабене начебто хоче бути корисним під час так званої "фази-2", яка повинна розпочатися в Італії 4 травня. Саме тоді повинні відбутися деякі послаблення карантину.
За інформацією ЗМІ, колишній керівник Ferrari не єдиний зі світу перегонів, хто допомагає лікарям у боротьбі з пандемією.
Керівник автоспортивного підрозділу шинної компанії Pirelli Маріо Ізола також працює на швидкій допомозі.
Станом на 23 квітня в Італії підтверджено 187 327 випадки зараження коронавірусом. 25 085 осіб померли, 54 543 особи були виписані з лікарень.
Що відомо про Аррівабене? З 2012 року входить до ради директорів ФК "Ювентус" і є членом спортивної Академії бізнесу в рамках комерційного університету Луїджі Боккіні. Функціонер очолював Ferrari з 2014 до 2019 року. На початку минулого року він покинув Скудерію, його місце зайняв Маттіа Бінотто, який працював при ньому технічним директором.
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