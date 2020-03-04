Колишній клуб тренера "Шахтаря" оштрафували за расизм

Португальський клуб "Віторія" з міста Гімарайнш покараний штрафом у розмірі 18 тисяч євро за поведінку вболівальників на матчі чемпіонату Португалії проти "Порту". Гра завершилася перемогою "Порту" з рахунком 2:1.

Як повідомляв Спорт24, у грі, яка відбулася 16 лютого, футболіст "Порту" Мусса Марега зіткнувся з расистськими образами з трибун.

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28-річний футболіст відмовився терпіти вигуки місцевих уболівальників і покинув поле, незважаючи на спроби інших гравців зупинити його.

Відео як Марега покидав поле

Le Figaro повідомляє, що "Віторія" за образи Мареги фанатами оштрафована на 714 євро. Ще 7 140 євро клуб заплатить за те, що вболівальники ламали і кидали сидіння, 4 017 євро – за використання піротехніки і 2 678 євро за те, що фанати двох команд кидали один в одного фаєри.

Після згаданого матчу Марега опублікував обурливий допис у своєму інстаграмі. Зокрема, футболіст розчарований діями арбітра, який не зупинив гру.

"Я просто хочу сказати ідіотам, які приходять на стадіон, щоб вигукувати расистські образи... Ідіть на ****. Я також дякую суддям за те, що вони не стали захищати мене і показали мені жовту картку, тому що я захищав свій колір шкіри. Сподіваюся, що більше ніколи не побачу вас на футбольному полі! Ганьба вам!", – написав Марега.

Як відомо, у жовтні УЄФА опублікував антирасистський протокол, відповідно до якого арбітр має право зупиняти гру, якщо фанати вигукують расистські образи.