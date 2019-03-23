Колишній клуб українця Михайлюка "Лос-Анджелес Лейкерс" втратив шанс вийти у плей-офф НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк влітку 2018 року був обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфті НБА. Та вже у лютому 2019 року українця обміняли в "Детройт". За це "озеряни" отримали Реджі Буллока. У такий спосіб вони намагалися отримати гравця, який би допоміг їм пробитися у плей-офф НБА. Та не вдалося.

Ввечері 22 березня (ніч на 23 березня в Україні) "Лейкерс" на власному майданчику програли "Брукліну" – 106:111. Через цю поразку команда з Лос-Анджелеса офіційно втратила шанси на вихід у плей-офф. При цьому програла команда через те, що лідер "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс підсковзнувся в останній атаці.

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Відеоогляд матчу Лейкерс – Бруклін

Натомість шанси зіграти там і далі залишаються у "Детройта". Команда на шостій сходинці у Східній конференції. Тож Михайлюк, який не так і часто грає за команду, все ж таки може у свій дебютний сезон в НБА, виступити у плей-офф.

Ще однієї уваги заслуговує той факт, що лідер "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс з 2006 року щоразу виходив у плей-офф. При цьому з 2011 року його команда кожного разу доходила до фіналу НБА. І от у 2019 році ця серія закінчилася.

Реакція ЛеБрона Джеймса на поразку

Поки участь у плей-офф собі гарантували "Голден Стейт" та "Денвер" на Заході та "Мілуокі", "Торонто", "Філадельфія" та "Індіана" на Сході.