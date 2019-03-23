Колишній клуб українця Михайлюка "Лос-Анджелес Лейкерс" втратив шанс вийти у плей-офф НБА

16 Читать новость на русском
Колишній клуб українця Михайлюка "Лос-Анджелес Лейкерс" втратив шанс вийти у плей-офф НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк влітку 2018 року був обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфті НБА. Та вже у лютому 2019 року українця обміняли в "Детройт". За це "озеряни" отримали Реджі Буллока. У такий спосіб вони намагалися отримати гравця, який би допоміг їм пробитися у плей-офф НБА. Та не вдалося.

Ввечері 22 березня (ніч на 23 березня в Україні) "Лейкерс" на власному майданчику програли "Брукліну" – 106:111. Через цю поразку команда з Лос-Анджелеса офіційно втратила шанси на вихід у плей-офф. При цьому програла команда через те, що лідер "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс підсковзнувся в останній атаці.

Читайте також: Визначились пари першого раунду плей-оф Суперліги: дати матчів та суперники

Відеоогляд матчу Лейкерс – Бруклін

Натомість шанси зіграти там і далі залишаються у "Детройта". Команда на шостій сходинці у Східній конференції. Тож Михайлюк, який не так і часто грає за команду, все ж таки може у свій дебютний сезон в НБА, виступити у плей-офф.

Ще однієї уваги заслуговує той факт, що лідер "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс з 2006 року щоразу виходив у плей-офф. При цьому з 2011 року його команда кожного разу доходила до фіналу НБА. І от у 2019 році ця серія закінчилася. 

Реакція ЛеБрона Джеймса на поразку

Поки участь у плей-офф собі гарантували "Голден Стейт" та "Денвер" на Заході та "Мілуокі", "Торонто", "Філадельфія" та "Індіана" на Сході.

blog_ava
У березні Україну накриють потужні магнітні бурі
сьогодні
5527
Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
сьогодні 14:33 Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
1256
Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
22 березня 11:12 Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
693
Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
21 березня 20:41 Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
463
Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
21 березня 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
Михайло Гема 357
Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
21 березня 15:09 Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
1158
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук