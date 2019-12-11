Колишній партнер Шевченка офіційно очолив "Наполі"

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Дженнаро Гаттузо / Фото з відкритих джерел

Італійський "Наполі" оголосив про призначення Дженнаро Гаттузо на пост головного тренера.

Днем раніше срібний призер італійського чемпіонату розлучився з колишнім наставником Карло Анчелотті після впевненої перемоги над Генком (4:0), яка дозволила команді вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

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Останнім місцем роботи Гаттузо був "Мілан", з якого його звільнили після завершення сезону 2018/19. Після 15-ти турів Серії А "Наполі" перебуває на 7-й сходинці. Команда зуміла кваліфікуватись у плей-офф Ліги чемпіонів.

Перший матч після зміни тренера "Наполі" проведе в суботу, 14 грудня, проти "Парми".

Раніше повідомлялося, що Гаттузо підпише з неаполітанцями контракт на півроку з опцією продовження на один сезон – у разі виходу в Лігу чемпіонів. До кінця поточного сезону він заробить 1,5 млн євро, а в наступному – 3 млн.

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Теги: Спорт Футбол Наполі Карло Анчелотті Андрій Шевченко
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