Колишній партнер Шевченка офіційно очолив "Наполі"

Італійський "Наполі" оголосив про призначення Дженнаро Гаттузо на пост головного тренера.

Днем раніше срібний призер італійського чемпіонату розлучився з колишнім наставником Карло Анчелотті після впевненої перемоги над Генком (4:0), яка дозволила команді вийти в плей-офф Ліги чемпіонів.

Читайте також: "Валенсія" вибила "Аякс" з Ліги чемпіонів, "Челсі" вийшов у плей-офф, перегравши "Лілль": відео

Останнім місцем роботи Гаттузо був "Мілан", з якого його звільнили після завершення сезону 2018/19. Після 15-ти турів Серії А "Наполі" перебуває на 7-й сходинці. Команда зуміла кваліфікуватись у плей-офф Ліги чемпіонів.

Перший матч після зміни тренера "Наполі" проведе в суботу, 14 грудня, проти "Парми".

Раніше повідомлялося, що Гаттузо підпише з неаполітанцями контракт на півроку з опцією продовження на один сезон – у разі виходу в Лігу чемпіонів. До кінця поточного сезону він заробить 1,5 млн євро, а в наступному – 3 млн.