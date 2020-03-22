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Колишній президент італійського клубу Андреа Мікелі помер від коронавірусу у 37 років

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Помер Андреа Мікелі / uspergolettese1932.it

Колишній президент італійського футбольного клубу "Перголеттезе" Андреа Мікелі помер у віці 37 років від коронавіруса.

Інформацію про смерть Андреа Мікелі підтвердили в клубі.

До слова Експрезидент "Реала" Лоренцо Санс помер від коронавірусу

Андреа Мікелі став президентом "Перголеттезе" у 2012 році. Він допоміг команді виграти Серію D та повернути професійний статус. Після цього у 2016 році він покинув клуб.

Андреа Мікелі також був президентом клубу "Піццігеттоне", що теж розміщений у регіоні Ломбардія.

  • Кількість інфікованих осіб в Італії на коронавірус – понад 53 тисячі осіб. Це другий показник у світі після Китаю.
  • Станом на 22 березня загинули 4 825 осіб. Серед них три українки.
  • Чотири працівники клубу "Аталанта", за який виступає українець Руслан Маліновський, померли через зараження коронавірусом.
  • Серед інфікованих є футболісти. Covid-19 виявили у трьох гравців "Ювентуса" – Даніеле Ругані, Блеза Матюіді та Пауло Дібали. При цьому з Ругані та Дібалою інфікувалися і їх дівчата, перша з який ще й вагітна.
  • Також відомі випадки зараження гравцями "Сампдорії" та "Фіорентини".
  • Covid-19 також виявили у легендарного футболіста "Мілана" Паоло Мальдіні та його сина Даніеля, який також виступає за "Мілан".

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Втрати Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол
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