Колишній тренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет помер від коронавірусу

Колишній тренер іспанського футбольного клубу "Еспаньйол" Беніто Хоанет помер від коронавірусу. Чоловікові було 84 роки.

Інформацію про смерть Беніто Хоанета офіційно підтвердив "Еспаньйол" у своєму твіттері.

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Ми хочемо висловити найглибші співчуття та передати якомога більше сил родині та друзям у цей нелегкий час,

– мовиться у повідомленні іспанців.

Ens ha deixat Benito Joanet, jugador del planter, porter del primer equip durant els anys 60 i entrenador la t. 89-90. Volem expressar el nostre més sentit condol i transmetre tota la força possible a familiars i amics en aquest difícil moment. DEP.#EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/zxDnyhVKAy — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 23, 2020

Що відомо про Беніто Хоанета?

Він народився у Барселоні, грав на позиції воротаря за декілька клубів, в тому числі "Еспаньйол" і "Депортіво".

Беніто також ставав чемпіоном світу у складі молодіжної збірної Іспанії у 1955 році.

Як тренер, окрім "Еспаньйола", працював у "Депортіво", "Еркулесі" і "Кадісі", тричі виводив команди з Сегунди до Прімери.

Беніто страждав від хронічних захворювань.

Коронавірус у футболі

Першою жертвою коронавірусу стала 23-річна Ільхам Шейхи. Футболістка померла після 10-денної боротьби із захворюванням.

Також коронавірус забрав життя гравця аматорського "Атлетіко Портада Альта" з Малаги Франціско Гарсії. Він помер від Covid-19 на фоні інших важких захворювань

16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом, іранський тренер з футболу і мініфутболу Ахмад Тахері.

21 березня через коронавірус помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс.

В італійські "Аталанті" вже четверо працівників померло через коронавірус.

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