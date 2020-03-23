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Колишній тренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет помер від коронавірусу

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Колишній тренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет помер від коронавирусу / twitter.com/RCDEspanyol

Колишній тренер іспанського футбольного клубу "Еспаньйол" Беніто Хоанет помер від коронавірусу. Чоловікові було 84 роки.

Інформацію про смерть Беніто Хоанета офіційно підтвердив "Еспаньйол" у своєму твіттері.

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Ми хочемо висловити найглибші співчуття та передати якомога більше сил родині та друзям у цей нелегкий час,
– мовиться у повідомленні іспанців.

Що відомо про Беніто Хоанета?

Він народився у Барселоні, грав на позиції воротаря за декілька клубів, в тому числі "Еспаньйол" і "Депортіво".

Беніто також ставав чемпіоном світу у складі молодіжної збірної Іспанії у 1955 році.

Як тренер, окрім "Еспаньйола", працював у "Депортіво", "Еркулесі" і "Кадісі", тричі виводив команди з Сегунди до Прімери.

Беніто страждав від хронічних захворювань.

Коронавірус у футболі

Першою жертвою коронавірусу стала 23-річна Ільхам Шейхи. Футболістка померла після 10-денної боротьби із захворюванням.

Також коронавірус забрав життя гравця аматорського "Атлетіко Портада Альта" з Малаги Франціско Гарсії. Він помер від Covid-19 на фоні інших важких захворювань

16 березня помер від захворювання, викликаного коронавірусом, іранський тренер з футболу і мініфутболу Ахмад Тахері.

21 березня через коронавірус помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс.

В італійські "Аталанті" вже четверо працівників померло через коронавірус.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус Covid-19 Втрати Новини Спорту Спорт Футбол
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