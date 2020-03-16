24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Колишній вихованець "Карпат" принесе клубу понад 100 тисяч євро – ТаТоТаке

- Читать новость на русском
Данило Сікан / football.ua

Вихованець львівська "Карпат" Данило Сікан збагатить коштами свій колишній клуб. Для цього форварду потрібно було зіграти в п'яти матчах УПЛ в нинішньому сезоні.

Про це сказали на YouTube каналі шоу "ТаТоТаке". Вони зазначили, що такий пункт є у контракті футболіста.

Читайте також Колишній лідер "Карпат" може стати одноклубником Роналду за кругленьку суму

Донецький клуб зобов'язаний виплатити львів'янам 100 тисяч євро в тому випадку, якщо форвард проведе п'ять матчів у нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги.

На початку 2019 року Данило Сікан перейшов в "Шахтар" з "Карпат", його трансфер обійшовся "гірникам" в 150 тисяч євро.

Талановитий 18-річний форвард вийшов на заміну в матчі з Зорею, гра з якою і стала для нього п'ятою в цьому сезоні. Якими-небудь результативними діями в складі донеччан Сікан поки не встиг відзначитися. Рахунок матчу – 0:1 на користь луганської команди.

Додамо, після переходу із львівського клубу футболіст вже встиг побувати в оренді у команді з Маріуполя. Дебютував гравець "гірників" за саме проти львівських "Карпат" у серпні 2019 року. 

  • У 2019 році у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі. У складі збірної зіграв 6 поєдинків, в яких відзначився 4 забитими м'ячами, ставши другим найкращим бомбардиром.
  • Зараз є чинним гравцем молодіжної збірної України з футболу.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Останні новини про коронавірус в Україні: підтвердили два нові випадки
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
15 березня 16:16 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
15 березня 14:14 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
сьогодні 08:40 Чи потрібно скасовувати Євро-2020? Опитування
Софія Кулай
15 березня 21:51 Легендарний футболіст збірної України виграв 50 тисяч гривень на "Розсміши коміка" – відео
Юрій Семенюк
15 березня 20:16 Усик зізнався, що "захворів новим вірусом" – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук