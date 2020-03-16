Колишній вихованець "Карпат" принесе клубу понад 100 тисяч євро – ТаТоТаке

Вихованець львівська "Карпат" Данило Сікан збагатить коштами свій колишній клуб. Для цього форварду потрібно було зіграти в п'яти матчах УПЛ в нинішньому сезоні.

Про це сказали на YouTube каналі шоу "ТаТоТаке". Вони зазначили, що такий пункт є у контракті футболіста.

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Донецький клуб зобов'язаний виплатити львів'янам 100 тисяч євро в тому випадку, якщо форвард проведе п'ять матчів у нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги.

На початку 2019 року Данило Сікан перейшов в "Шахтар" з "Карпат", його трансфер обійшовся "гірникам" в 150 тисяч євро.

Талановитий 18-річний форвард вийшов на заміну в матчі з Зорею, гра з якою і стала для нього п'ятою в цьому сезоні. Якими-небудь результативними діями в складі донеччан Сікан поки не встиг відзначитися. Рахунок матчу – 0:1 на користь луганської команди.

Додамо, після переходу із львівського клубу футболіст вже встиг побувати в оренді у команді з Маріуполя. Дебютував гравець "гірників" за саме проти львівських "Карпат" у серпні 2019 року.

У 2019 році у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу на чемпіонаті, що проходив у Польщі. У складі збірної зіграв 6 поєдинків, в яких відзначився 4 забитими м'ячами, ставши другим найкращим бомбардиром.

Зараз є чинним гравцем молодіжної збірної України з футболу.

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