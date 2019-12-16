Колишній віцепрезидент "Руху" – головний претендент на пост глави УПЛ

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Олександр Шевченко може очолити УПЛ / ФК "Рух"

Глава УАФ Львівської області і колишній віцепрезидент "Руху" Олександр Шевченко – головний претендент на пост президента Прем'єр-ліги.

Дане питання вже узгоджено з президентом УАФ Андрієм Павелко. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Як відомо, вибори президента УПЛ відбудуться в лютому-березні 2020 року.

Наразі УПЛ очолює Томас Грімм. Він є президентом УПЛ з 6-го квітня 2018 року. Однак швейцарський фахівець може покинути крісло президента УПЛ через невиконання завдань.

Спорт 24 писав, що 1 листопада віцепрезидент Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський офіційно покинув свій пост в УПЛ. До цього Ключковський деякий час формально залишався в штаті Ліги, працюючи "на громадських засадах".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол УПЛ
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