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Колишня зірка "Шахтаря" потрапив в скандал під час карантину: все через сексуальне фото дівчини

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Модель Наталія Фелікс, через яку можуть бути проблеми в Дугласа Кости / instagram.com/nathaliafelix

Колишній гравець донецького "Шахтаря", а тепер півзахисник "Ювентуса" Дуглас Коста може отримати чимало неприємностей. Все через фотографії в Instagram своєї дівчини Наталії Фелікс.

На час карантину усі футболісти відправилися по домівках. Але "Ювентус" дозволив своїм гравцям поїхати на батьківщину. Та за однієї умови – там вони повинні дотримуватися строгих правил самоізоляції.

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Та не всі можуть дотримуватися таких правил. Одним з порушників став Дуглас Коста. І все б нічого, якби його дівчина Наталія Фелікс не виклала фото з ним на відпочинку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô de vida ️

Допис, поширений NATHÁLIA FELIX (@nathaliafelix)

А також в Stories пара виклала відео як катається на квадроциклі нічними вулицями міста.


Стопкадр з відео нічної прогулянки на квадроциклі Дугласа Кости та його дівчини

Така поведінка викликала обурення в президента "Ювентуса" Андреа Аньєллі, повідомляє видання Daily Mail.

Яке саме покарання може загрожувати футболісту – поки невідомо. Аньєллі може з легкістю продати футболіста, який порушив правила. Або ж не запропонувати гравцю нову, покращену угоду.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Ювентус Футбол
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