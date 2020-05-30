30 травня "Колос" приймав "Десну" у першому матчі після відновлення УПЛ. Матч завершився впевненою перемогою гостей.

Колос – Десна 0:2

Гол: Фаворов, 64, Картушов, 84

Нереалізований пенальті: Гавриш, 68 (Колос)

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Українська Прем'єр-ліга виходить з карантину. Честь відновити перервану першість випала представникам верхньої шістки – "Колосу і "Десні". Цей матч став лише сьомим очним для цих клубів.

У першому таймі активнішими були господарі поля, створивши кілька гострих моментів біля воріт гостей з Чернігова. На 36 хвилині після пасу Лисенка Смирний з хорошої позиції пробив, але м'яч потрапив у руки Пасту.

Після перерви "Десна" переломила хід зустрічі і відкрила рахунок у матчі – Тотовицький точно навісив з лівого флангу, а Денис Фаворов пробив головою з лінії воротарського – 0:1.

Через дві хвилини ковалівці могли встановити паритет у матчі, коли Вільхамссон впав у чужій штрафній від автора голу Фаворова і арбітр вказав на одинадцятиметровий удар. Гавриш з "точки" пробив трохи правіше центру, і Паст в падінні відбив м'яч.

На 84-й хвилині чернігівці зняли питання про переможця матчу: після скидки головою від Філіппова Єгор Картушов вийшов один на один з голкіпером і реалізував свій момент.

Колос – Десна відеоогляд матчу

Таким чином, "Десна" тимчасово піднялася на третє сходинку в УПЛ, обходячи за додатковими показниками "Динамо", яке 31 травня зіграє з "Шахтарем". "Колос" замикає верхню шістку (26 очок).

Турнірна таблиця УПЛ