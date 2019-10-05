Колос – Динамо: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Новачок чемпіонату України "Колос" 6-го жовтня прийме віцечемпіона "Динамо". Букмекери оцінили шанси "колосків" у протистоянні з грандом українського футболу.

Колос – Динамо: прогноз

"Колос", який проводить перший сезон у FAVBET Лізі, став справжнім відкриттям. За 9 матчів "колоски" зуміли набрати 14 очок і перебувають у верхній шістці. Найважливіше, що команда з Ковалівки демонструє симпатичну гру. Поєдинок з "Динамо" стане першим справжнім випробуванням для "хліборобів".

"Динамо" навряд чи перебуває у хорошому настрої. У четвер, 3-го жовтня, "біло-сині" не змогли переграти швейцарський "Лугано" в рамках Ліги Європи. Ймовірно, що столична команда розлючена й спробує розгромити "Колос" у чемпіонаті України.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо" у чемпіонаті України вже виграло три матчі поспіль. Фахівці оцінюють перемогу "біло-синіх" у поєдинку проти "Колосу" коефіцієнтом 1,27. Коефіцієнт 3,70 на те, що гості переможуть з різницею в один гол.

Звитягу "Колосу" експерти "Фаворит Спорт" оцінюють коефіцієнтом 11,75. На нічию в матчі фахівці пропонують коефіцієнт 5,75. Коефіцієнт на те, що "колоски" здобудуть перемогу з різницею в один гол – 10.

Прогноз Pari Match

В останніх трьох матчах "динамівці" не забивали більше, аніж два голи за гру. Експерти Pari Match пропонують коефіцієнт 1,91 на те, що "Динамо" переможе і ТБ 2.5. Якщо ж підопічні Олексія Михайличенка виграють і ТМ 2.5 – 3,20.

Фахівці пропонують коефіцієнт 12,5 на те, що "Колос" не програє киянам і ТБ 2.5. Якщо ж футболісти з "Ковалівки" не програють і ТМ 2.5 – коефіцієнт – 5,10.

Прогноз 1xbet

"Колос" і "Динамо" ніколи не зустрічалися в офіційних поєдинках. Двічі команди проводили товариські матчі й обмінялися перемогами. "Динамо" у 2018 році перемогло "хліборобів" з рахунком 2:1. Коефіцієнт, що "Динамо" знову виграє з таким рахунком – 8,5.

У липні 2019 року "Колос" зумів перемогти "Динамо" в товариському матчі з рахунком 3:1. Фахівці 1xbet оцінили перемогу "колосків" з таким рахунком коефіцієнтом 100.

Матч 10-го туру чемпіонату України "Колос" – "Динамо" відбудеться у неділю, 6-го жовтня. Початок гри о 17:00.