"Колос" на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу у "Львова": відео

Новачок чемпіонату України "Колос" у неділю, 15-го вересня, приймав "Львів". Матч завершився мінімально перемогою господарів.

Колос – Львів 1:0

Гол: Костишин, 87

Читайте також: "Динамо" вперше програло "Десні" й продовжило безвиграшну серію до шести матчів: відео

У першому таймі активнішими виявилися гості зустрічі і створили декілька небезпечних моментів біля воріт Волинця.

Найбільш небезпечний момент трапився на 22-й хвилині, коли груба помилка Максименка на фланзі оборони подарувала м'яч для Алваро. Нападник прострілив у центр штрафного, де Пернамбуко так і не зумів влучити по м'ячу ударом в один дотик.

У другій половині гри ігровою ініціативою володів "Колос", але реалізувати її господарі поля змогли лише наприкінці матчу.

На 87-й хвилині гравці "Колосу" домоглися свого і Денис Костишин вирвав перемогу для своєї команди. З другої спроби він таки пробив Бандуру ударом головою з близької дистанції.

У підсумку, домашня перемога допомогла "Колосу" піднятися на 5 місце в турнірній таблиці УПЛ. ФК "Львів" залишився на 11 позиції (6 очок).

Відеоогляд матчу Колос – Львів