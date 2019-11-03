"Олімпік" вирвав перемогу у "Колоса" і піднявся на 7 місце в УПЛ: відео

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Колос – Олімпік: огляд, рахунок, відео голів матчу 03.11.2019
Колос – Олімпік: результат та відео голів

У заключному матчі 13-го туру Favbet ліги "Олімпік" на виїзді обіграв "Колос" з рахунком 2: 1.

Колос – Олімпік 1:2

Голи: Оріховський, 70 – Пасич, 59, Балашов, 88 (пен)

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Голи у матчі були забиті вже після перерви. Спершу Євген Пасіч завдав точного удару з лінії штрафного майданчика в дальній кут воріт господарів.

Відео голу Пасіча

Потім Оріховський класним ударом зі штрафного засмутив гостей. Однак здобути хоча б нічию Колосу не вдалося. На 88-й хвилині Олімпік реалізував пенальті і здобув три очки.

Відео голу Оріховського

"Олімпік", який ще недавно виглядав абсолютним аутсайдером УПЛ після кількох перемог значно поліпшив своє турнірне становище, вибравшись із зони вильоту. "Колос", навпаки після вдалого старту поступово відкотився в середину таблиці, втративши місце в топ-6.

У наступному турі 10 листопада "Олімпік" зіграє з "Олександрією", "Колос" на виїзді зустрінеться з "Зорею".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олімпік ФК Колос УПЛ
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