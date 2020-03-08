"Колос" забив "Шахтарю" три голи, але зазнав прикрої поразки: відео

8 березня у Києві відбувся останній матч 22 тур чемпіонату України. "Колос" приймав лідера чемпіонату – "Шахтар". Господарі зазнали поразки попри те, що забили чинному чемпіону України аж тричі.

Колос – Шахтар 3:4

Голи: Мілько, 37, 76, Гавриш, 67 (пен) – Тайсон, 12 (пен), Мораес, 32, 81, Тете, 60

Вилучення: Антоніо, 90+6

Якщо "Шахтар" в останньому матчі другого кола практично був позбавлений турнірної мотивації, то "Колосу" було вкрай важливо набирати очки.

"Колоски" ведуть боротьбу за потрапляння у топ-6 з "Маріуполем", який паралельно грав з "Дніпром-1". До гри стартова позиція команди з Ковалівки була краща, адже підопічні Руслана Костишина випереджали "Маріуполь" на одне очко.

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Гарячий початок матчу

"Шахтар" краще увійшов у гру, внаслідок чого швидко відкрив рахунок. На 5 хвилині на міцність ворота "Колосу" випробував Коноплянка, який влучив у стійку.

А через 6 хвилин ударом з пенальті рахунок у грі відкрив Тайсон. Петров у власному штрафному збив Мораеса й арбітр вказав на позначку. Тайсон холоднокровно реалізував удар з 11 метрів.

До честі "Колоса" слід сказати, що команда не знітилася й провела декілька позиційних атак, хоч і без успіху. На 23 хвилині Оріховський розрядив свою гармату, але м'яч пролетів у декількох сантиметрах від дальнього кута.

Менше, аніж через 10 хвилин "Шахтар" закріпив перевагу. Коноплянка у своєму стилі пройшов по флангу, змістився та пробив. Волинець парирував удар, але Мораес був першим на добиванні – 2:0.



Колос – Шахтар / Фото shakhtar.com

Через 6 хвилин "хлібороби" скоротили відставання. Пятов грубо помилився, невдало вибивши м'яч на Мілько. Гравець "Колоса" пройшов до штрафного "гірників" та переграв воротаря – 2:1.

До завершення тайму "Колос" володів територіальною перевагою, але не зміг втілити її в гол.

Результативна розв'язка

На 50 хвилині господарі заробили гострий штрафний: Ісмаїлі перед штрафним завалив Ільїна. Оріховський взявся виконувати стандартне положення і пробив у ствір воріт Пятова, однак Андрій парирував удар.

"Колос" продовжував володіти ініціативою, однак господарям не вдавалося реалізувати свої моменти. Натомість не було проблем з реалізацію у донеччан.

На 60 хвилині "гірники" розгорнули швидку атаку й Антоніо вивів Тете віч-на-віч з Волинцем. Бразилець технічно поклав м'яч у кут – 3:1.

Через 5 хвилин "колоски" отримали чудовий шанс відігратися. Кривцов у штрафному збив Ємця – пенальті. Удар з позначки впевнено виконав Гаврши. Ще через 2 хвилин господарі могли зрівняти рахунок.

Вільх'яльмссон з лівого флангу увірвався у штрафний, обіграв захисників та пробив у лівий нижній від Пятова кут. Голкіпер "Шахтаря" здійснив блискучий порятунок.

На 76 хвилині рахунок став нічийним – 3:3. Богданов вдало навісив зі штрафного й змусив Пятова вступити в гру. Голкіпер невдало парирував удар і Мілько ударом головою переправив м'яч у ворота.

Гольова феєрія на цьому не закінчилася. На 81 хвилині "Шахтар" знову вийшов вперед. "Гірники" провели відмінну атаку лівим флангом. Ісмаїлі не вимкнувся з боротьби та прострілив на Мораеса, який переправив м'яч у ворота.



Колос – Шахтар / Фото shakhtar.com

У компенсований час Антоніо отримав вилучення, але "Колос" цим вже не всиг скористатися. 4:3 – результативна звитяга "Шахтаря".

Попри поразку "Колос" зберіг шосту сходинку, яка дозволить симпатичній команді Костишина повести боротьбу за єврокубки навесні. У паралельному матчі "Маріуполь" програв "Дніпру-1".

Колос – Шахтар відеоогляд першого тайму

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