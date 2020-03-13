"Колос" заплатив чималу суму "Дніпру-1" за поразку прямого конкурента в УПЛ – ТаТоТаке

Ковалівський "Колос" не пошкодував грошей, щоб забезпечити собі місце у першій шістці УПЛ.

Ведучий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков заявив, що напередодні матчів минулого 22 туру УПЛ "Колос" простимулював "Дніпро-1" на матч з "Маріуполем". Йдеться про грошовий стимул.

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"Колос" заніс "Дніпру-1" 1 мільйон гривень за матч з "Маріуполем" – щоб вони не дали "азовцям" перемогти. З цим команда добре впоралася,

– сказав журналіст.

Нагадаємо, що мова йшла про боротьбу за потрапляння до першої шістки між "Маріуполем" і "Колосом". За підсумками 22 туру "Маріуполь" програв "Дніпру-1" (0:3) і втратив шанси, а "Колос" зберіг прописку в шістці, незважаючи на поразку від "Шахтаря" (3:4).

Свій найближчий матч в рамках 23 туру УПЛ "Колос" зіграє 14 березня на виїзді проти "Олександрії", початок – о 17:00.

"Дніпро-1" зустрінеться, знову ж таки, з "Маріуполем" в той же день, в паралельному домашньому матчі.

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