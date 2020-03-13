24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

"Колос" заплатив чималу суму "Дніпру-1" за поразку прямого конкурента в УПЛ – ТаТоТаке

- Читать новость на русском
ФК "Колос" заплатив "Дніпру-1" / ФК "Колос"

Ковалівський "Колос" не пошкодував грошей, щоб забезпечити собі місце у першій шістці УПЛ.

Ведучий Youtube-шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков заявив, що напередодні матчів минулого 22 туру УПЛ "Колос" простимулював "Дніпро-1" на матч з "Маріуполем". Йдеться про грошовий стимул.

До слова Клуб УПЛ звільнить головного тренера, який витягнув команду з останнього місця

"Колос" заніс "Дніпру-1" 1 мільйон гривень за матч з "Маріуполем" – щоб вони не дали "азовцям" перемогти. З цим команда добре впоралася,
– сказав журналіст.

Нагадаємо, що мова йшла про боротьбу за потрапляння до першої шістки між "Маріуполем" і "Колосом". За підсумками 22 туру "Маріуполь" програв "Дніпру-1" (0:3) і втратив шанси, а "Колос" зберіг прописку в шістці, незважаючи на поразку від "Шахтаря" (3:4).

  • Свій найближчий матч в рамках 23 туру УПЛ "Колос" зіграє 14 березня на виїзді проти "Олександрії", початок – о 17:00.
  • "Дніпро-1" зустрінеться, знову ж таки, з "Маріуполем" в той же день, в паралельному домашньому матчі.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Маріуполь ФК Дніпро-1 ФК Колос
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
12 березня 22:54 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 13:11 Кубок України: результати жеребкування 1/2 фіналу
Михайло Гема
сьогодні 11:04 Ліга Європи: МЮ розгромив ЛАСК в 1/8 фіналу, "Баєр" не залишив шансів "Рейнджерс" – відео
Юрій Семенюк
12 березня 18:43 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
12 березня 17:29 УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук