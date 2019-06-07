Колумбія – Україна: шанси збірної U-20 на перемогу

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Колумбія U-20 – Україна U-20
Колумбія U-20 – Україна U-20 / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 7 червня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу U-20, в якому молодіжна збірна України битиметься за вихід в півфінал Мундіалю з командою Колумбії.

Українцям доведеться зіграти з, можливо, самим грізним суперником на цьому турнірі. Саме Колумбію багато експертів і букмекерів вважають фаворитом майбутнього протистояння і одним з головних претендентів на трофей.

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Проте, збірній України не звикати грати в статусі аутсайдера. Явним плюсом в такій ситуації є те, що недооцінки суперника не повинно бути апріорі. До півфіналу залишився один крок, і якщо вдасться його зробити, то ще мінімум два матчі на турнірі нам належить зіграти.

Суттєвою втратою для України буде відсутність Андрія Луніна, який відбув у розташування головної національної команди на матчі відбору Євро-2020.

Футбольний коментатор Роберто Моралес поділився очікуваннями від матчу між Україною та Колумбією.

Суперник команди Олександра Петракова не настільки грізний, як їхня національна збірна. Доросла Колумбія – це великий потенціал та прекрасний склад, який так і не досяг чогось значущого. А молодіжка виглядає значно простіше. Саме тому Україна має вельми хороші шанси на успіх.

"Але шанс ще потрібно використати, аби не трапилося як у 2001-му. Тоді наша збірна мала достатньо хороший склад на молодіжному Мундіалі, впевнено пройшла підгрупу, у 1/8 зустрілася зі, здавалося, зовсім кволим Парагваєм, але саме йому програла", – написав Моралес на tribuna.com.

Матч відбудеться в п'ятницю, 7 червня. Трансляція буде доступна на каналі і сайті UA:Перший. Початок матчу о 16:30.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу
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