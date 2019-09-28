Команда Формули-1 може змінити назву на честь бренду одягу

Вже з 2020 року у Формулі-1 може з'явитися команди, яка буде названа на честь бренду одягу. Команда Toro Rosso планує змінити назву на AlphaTauri.

Toro Rosso є фарм-командою іншого представника Формули-1 – Red Bull. Обидві належать однойменному бренду, а Toro Rosso є італійською назвою "червоних биків". Команда була створена у 2006 році на базі іншого колективу Формули-1 – Minardi. А за Toro Rosso свого часу виступали чотириразовий чемпіон Себастьян Феттель та теперішня зірка Red Bull Макс Ферстаппен.

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Та за даним Motorsport.com, у 2020 році Toro Rosso планує змінити назву на AlphaTauri. Так називається бренд модного одягу, який також належить Red Bull. Він був заснований у 2017 році, і названий на честь зірок у сузір'ї Тільця.

Та варто відзначити, що перейменування команди мають погодити інші учасники Формули-1. Та навряд чи з цим буде проблеми. Адже команди доволі часто змінюють назви на честь спонсорів.