Команда Леброна Джеймса перемогла у Матчі всіх зірок НБА: відео

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Матч всіх зірок НБА-2019
Матч всіх зірок НБА-2019

Команда форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса здобула перемогу у Матчі всіх зірок НБА-2019 проти команди форварда "Мілуокі Бакс" Янніса Адетокумбо з рахунком 178:164.

Команда Янніса – Команда Леброна 164:178 (53:37, 42:45, 36:50, 33:46)

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Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Янніс, який оформив дабл-дабл з 38 очок і 11 підбирань. Ще один дабл-дабл на рахунку Джоеля Ембііда (10 балів і 12 підбирань). За 20 очок набрали Пол Джордж і Кріс Міддлтон, по 17 – Расселл Вестбрук і Стівен Каррі (4 з 17 з-за дуги).

У складі переможців 31 бал на рахунку Кевіна Дюранта, 20 – у Клея Томпсона, по 19 – у Кавая Леонарда і Леброна Джеймса.

Раніше в Шарлотт відбувся Матч висхідних зірок НБА, де приз MVP отримав Кайл Кузьма, а також пройшов Вікенд всіх зірок з трьома конкурсними програмами.

Найкращі моменти Матчу всіх зірок НБА-2019

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Теги: Спорт Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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