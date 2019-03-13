Команда Сергія Реброва несподівано поступилася в 1/4 фіналу Кубка Угорщини

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Сергій Ребров
Сергій Ребров / Фото з відкритих джерел

У першому чвертьфінальному матчі Кубка Угорщини "Ференцварош", який тренує українець Сергій Ребров, поступився "МОЛ-Віді" (1:2).

"Ференцварош" – "Віді" 1:2
Голи: Горряран, 27 – Юхас, 1, Вінісіус, 58

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Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров випустив у стартовому складі обох українців – Івана Петряка та Ігора Харатіна.

"Ференцварош" пропустив вже на 1 хвилині від Юхаса, а ще в першому таймі рахунок порівняв Горріаран. Переможний удар на 58 хвилині завдав Вінісіус.

До слова, доля путівки у півфінал визначиться у матчі-відповіді, який відбудеться 4 квітня на полі "Віді".

Спорт 24 писав, що "Ференцварош" в 23-му турі чемпіонату Угорщини влаштував розгром "Діошдьйору" – 7:0.

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Теги: Сергій Ребров Угорщина Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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