Команда українців Луніна та Кравця вийшла на матч у футболках з іменами матерів: фото

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ФК "Леганес"
ФК "Леганес" / twitter.com/CDLeganes_en

У суботу, 9 березня, "Леганес" вдома приймає "Атлетіко", а футболісти команди в честь міжнародного жіночого дня вийшли на поле в футболках з іменами своїх матерів.

У стартовому складі "Леганесу" вийшли українці Андрій Лунін і Василь Кравець.

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"Леганес" вийшов на матч у футболках з іменами матерів // twitter.com/CDLeganes_en

Перед цим поєдинком головний тренер "матрасників" Маурісіо Пеллегріно висловив слова підтримки Луніну.

До слова, основний воротар "Леганесу" Іван Куельяр пропустить цей матч через дискваліфікацію.

Спорт 24 писав, що ще одного українця в складі "Леганесу" Василя Кравця Whoscored визнав одним з найкращих гравців поєдинку проти "Леванте".

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Теги: Спорт Андрій Лунін Василь Кравець 8 березня Футбол
Джерело: 24 Канал
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