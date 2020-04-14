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Команду Шевченка можемо не побачити: матчі збірних не почнуться раніше 2021 року

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Відновлення матчів збірних / Getty Images

Віцепрезидент ФІФА Віктор Монтальяні поділився думкою про можливі терміни відновлення міжнародних матчів, які припинені через пандемію коронавірусу.

Монтальяні не виключає, що матчі національних збірних команд доведеться відкласти до наступного року.

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Думаю, що національні чемпіонати – це пріоритет. Вересневі матчі збірних все ще в планах, але зараз складно сказати, як буде розвиватися ситуація. Не виключено, що ми зіткнемося з проблемами перетину державних кордонів.

Я впевнений, що до березня 2021 року все точно буде в порядку, і збірні почнуть грати. Наш пріоритет – допомогти національним чемпіонатам. А потім вже подивимося на наші події,
– сказав Монтальяні.

  • Раніше УЄФА оголосив про перенесення запланованих на червень матчів національних збірних, в тому числі плей-офф Євро-2020.
  • Через пандемію коронавірусу в світі довелося зупинити практично всі спортивні заходи. Після завершення карантину потрібно буде час, щоб дограти сезон, тому вікна для збірних навряд чи вдасться знайти.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Коронавірус COVID-19 Новини Спорту УЄФА Збірна України з футболу
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